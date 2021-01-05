وزير الإسكان: 63 مليار جنيه إجمالي مشروعات تنموية تم تنفذها في عهد الرئيس" السيسي "

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى تكلفة المشروعات التنموية التى تم وجار تنفيذها من خلال وزارة الإسكان بمحافظات صعيد مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 63 مليار جنيه.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

 

وأوضح الوزير أن إجمالى الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالى (13.2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية – 389 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية – 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة – 34.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 3.6 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 412 مبنى خدميا).

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة عملت فى تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، يتعلق المحور الأول بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، بينما يختص المحور الثانى بتنفيذ المشروعات المختلفة بـ8 مدن جديدة (الأجيال السابقة)، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بـ6 مدن جديدة، من مدن الجيل الرابع.

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