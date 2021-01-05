مصرع سائق في مشاجرة مع عاطل بسبب بيع المخدرات بشبرا

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لقي سائق مصرعه، في مشاجرة مع عاطل، بسبب بيع الأخير للمخدرات أمام منزل المجني عليه بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى ناصر العام، بوصول أحمد محمد من سكان منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، والذي توفا متأثرا بإصابته بسلاح أبيض في عدة مناطق نافذه بجسده.



انتقل الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين مشادة كلامية بين أحمد محمد وشهرته "ميشو" سائق أتوبيس خاص، وأحد جيرانه بالشارع ويدعى "ا.أ"، وشهرته الحرامي، والمعروف عنه الإتجار في المواد المخدرة، بسبب بيع الأخير للمواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، فعاتبه على ذلك، فما كان من المتهم إلا أن وجه للقتيل عدة طعنات نافذة عبر سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأراده قتيلا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.