بعد حصولها على درع يوتيوب الفضي.. رنا سماحة:"مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حصلت الفنانة رنا سماحة على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، وذلك بعدما وصلت قناتها إلى 100 ألف متابع.

نشرت رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها، قام زوجها الملحن سامر أبو طالب بمفاجئتها خلاله بوصول الدرع.

وقالت رنا سماحة في الفيديو:" مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، علقت عليه قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،
ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

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