جهود أمنية للتوصل لهوية متهم بطعن أمين شرطة ببنها

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تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية، من جهودها وتحرياتتها، لتتوصل إلى هوية سائق توك توك، طعن أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمنطقة كفر الجزار ببنها، وبصحبته اثنين أخرين.



وكشفت التحريات أنه حال استيقاف أمين الشرطة، مركبة توك توك بدون لوحات، تشاجر قائد المركبة ويدعى "م.ع" 20 عاما، وشهرته "اللمبي" عاطل، مقيم بكفر الجزار، دائرة المركز، ومعه اثنين أخرين، مع أمين الشرطة، ثم أخرج المتهم "مطواة"، وتسبب في جرح شبه نافذ بالجانب الأيسر لأمين الشرطة، وجرى نقله للمستشفى وفر المتهم هاربا.



وأمرت النيابة بسرعة ضبطه، وإحضار وسؤال المجني عليه في حال استقرار حالته، وموافقة الأطباء على الاستجواب.



وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بطعن سائق توك توك، أمين شرطة بمرور القليوبية، بمنطقة كفر الجزار.



انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتبين أنه أثناء عمل حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار، حاول أمين شرطة استيقاف توك توك، فقام سائقه بطعنه وفرا هاربا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وجاري ضبط المتهم.

