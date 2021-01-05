السكة الحديد تطلق موقعها الرسمي في ثوبه الجديد بعد تطويره

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد






أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021

وأشار البيان إلى الإهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، وأن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة إستقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.
اللنك الخاص بالموقع الرسمى
https:www.enr.gov.egAr

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