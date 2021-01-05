تدهور الحالة الصحية لنجم الأرجنتين السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:30 ص
ليوبولدو جاسينتو لوكي
ليوبولدو جاسينتو لوكي
وكالات
كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن نجم منتخب التانجو السابق والمتوج بمونديال 1978، ليوبولدو جاسينتو لوكي نقل إلى العناية المركزة في مستشفى بمدينة ميندوزا الواقعة غربي الأرجنتين الإثنين، بعد أن تفاقمت حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت زوجته، كلوديا لوبيز، في تصريحات لإذاعة محلية أن لوكي أمضى الليلة في "غرفة مشتركة" بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، مشيرة إلى أنه "في ظل التعقيدات (الحالية) يوجد في حالة جيدة".

وبدأ لوكي البالغ من العمر 71 عاماً يعاني من نقص الأكسجين، ما استجوب نقله إلى العناية المركزة.
وفي نهاية ديسمبر ، تم تأكيد إصابة اللاعب السابق بفيروس كورونا.

وبالإضافة إلى المنتخب الوطني، لعب لوكي مع ريفر بلايت وأونيون دي سانتا في وروزاريو سنترال وراسينغ، من بين أندية آخري.

يشار إلى أن المهاجم السابق تألق في مونديال 1978، عندما وقع على أربعة أهداف في خمس مباريات ليصبح بطلاً مع "راقصي التانغو".

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