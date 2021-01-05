24 يناير المقبل .. نهاية الحق في التوزيع النقدي لـ "باكين"

قالت البورصة المصرية اليوم ، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة البويات والصناعات الكيماوية لمشتري السهم بنهاية جلسة يوم الأحد الموافق 24 يناير الجاري.





وأضافت البورصة ، أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (27) بواقع 1 جنيه للسهم الواحد تصرف على قسطين ,القسط الأول: قيمته 0.50 جنيه ويتم صرفها اعتبارًا من 27 يناير الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.50 جنيه ويتم صرفها اعتباراً من 29 أبريل المقبل.





وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت في ديسمبر الماضي على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي 2019-2020 بعد تعديله لتصبح حصة المساهمين نحو 24 مليون جنيه.





وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020)، أرباحاً مجمعة بلغت 4.5 مليون منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 37.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.





وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خلال العام المالي الماضي إلى 784.6 مليون جنيه، مقابل 913.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



