الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى

تحتفل الكنيسة الأنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الساعة السادسة والنصف برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.


ومن المتوقع حضور مندوب عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة وسيكون الأحتفال بدونِ حضور شعبي ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا

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