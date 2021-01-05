التفاصيل الكاملة لاستبدال سيارتك بآخري تعمل بالغاز الطبيعي

انطلقت بالأمس فعاليات المبادرة الرئيسة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي والتى تنظمها وزارة الصناعة بالتعاون مع العديد من الوزارات، بهدف الاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات.

ودارت العديد من التساؤلات في أذهان المواطنين منذ إنطلاق المبادرة أمس الإثنين، حول كيفية الاستفادة منها وهل تنطبق الشروط عليهم للاشتراك بها، و ما هي المميزات التى تمنحها المبادرة للمستفدين بها.

شروط وتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:

ومبادرة" إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، تنقسم إلى برنامجبن، البرنامج الأول يستهدف أصحاب المركبات التى لم يتجاوز عمر إنتاجها نحو 20 عاما وتشجعهم على تحويل سيارتهم للعمل بقود نظيف الغاز الطبيعي، من خلال تقسيط ثمن تكاليف تحويل السيارة للعمل إلى الغاز الطبيعي عن طريق شركة غاز مصر وغازتك عبر قرض يحصل عليه صاحب السيارة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة وفترة سداد طويلة.

ويطلب البرنامج الأول للاستفادة منه إذا كان يرغب صاحب السيارة تقسيط ثمن تكاليف تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي، تقديم صورة من البطاقة الشخصية، ورخصة السيارة وإيصال حديث للماء والكهرباء، على أن يقوم باختيار نظام التقسيط له ضمن العديد من برامج التقسيط التى توفرها شركة غازتك وكار جاز، ويتراوح إجمالي قيمة تكلفة عملية التحويل بين 5000 جنيه إلى8000 جنيه.

شروط استبادل سيارتك بآخري تعمل بالغاز الطبيعي وأنواع السيارات المتاح شرائها

أما البرنامج الثاني ويستهدف المواطنين"أصحاب السيارات التى تجاوز عمر إنتاجها 20 عام"، باستبدالها والحصول على سيارة جديدة ضمن نماذج السيارات التي تعرضها شركات مصنعة للسيارات في هذا المعرض، وتشمل كلا من تويوتا، فايت، كيا، أم جي، لادا، وبي واي دي، هيونداي و نيسان، وسوزوكي.

ويشطرت البرنامج الثاني للاستفادة منه ألا يقل سن المتقدم لطلب إحلال سيارته وتخريدها عن 21 عام ولا يزيد عن 55 سنة، أن تكون رخصة القيادة سارية، وأن يرفق مع طلب إجلال السيارة مستندات صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن، ورخصة السيارة التى ستقوم باستبدالها على أن تكون سارية، وصورة من عقد محل الاقامة سواء إيجار أو تمليك.

الحوافز المالية عند الاشتراك في المباردة:

ويمنح لمستوفي الشروط السابقة لإحلال السيارة، قرض ميسر يحصل عليه من خلال 9 بنوك المشاركة في المبادرة تحت إشراف البنك المركزي، وسيدفع مقدمة القرض من ثمن قيمة تخريد السيارة التى سيحصل عليه، بالإضافة إلى حافز أخضر تمنحه وزارة المالية، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي قيمة الحافز الأخضر+ التخريد 50 ألف جنيه مصري، بعدها سيتم تقسيط قيمة المبلغ المتبقي على فترة زمنية تتراوح من 7 إلى 10 سنوات بسعر قسط شهري 1600 جنيه للسيارة بسعر 150 ألف جنيه، وقسط شهري 2167 جنيه للسيارة بسعر 200 ألف جنيه.