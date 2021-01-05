وصول وفد الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد للمشاركة بالقمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:28 ص
بن راشد
بن راشد
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد للمشاركة بالقمة الخليجية.

 

وكلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الدعوات إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

 

ومن بين المدعوين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي تواجه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

 

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة"، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

 

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

 

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وفد الإمارات محمد بن راشد القمة الخليجية الامارات

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