بعد ابتعاد أصدقائها عنها.. حورية فرغلي:"للدرجادي الناس مبتقفش جمب بعض في الشدة"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها الشديد نتيجة لابتعاد أصدقائها عنها بعدما علموا بخبر ابتعادها عن الوسط الفني ورفضها في الظهور إلا عندما تُجري عملية في الأنف.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري أنها كانت تعتقد أن أصدقائها يحبونها، لكنها اكتشفت عكس ذلك بعد ابتعادها لفترة عن الوسط الفني، وأنه لا يوجد أحدًا يسأل عنها، ولا أحد قام بتهنئتها بالعام الجديد غير شقيقها، مُضيفة :"النيو يير كان من كان يوم محدش قالي هابي نيو يير غير اخويا انتي متخيلة، قبل كده لما كان تليفونات من ناس كتير جدًا لما عرفوا ان مش هشتغل إلا لما اعمل العميلة كل المساعدين والناس اللي كانت بتشتغل معايا كإني مش موجودة كإن معملتش حاجة".

وأوضحت حورية فرغلي أنها قدمت ٣٨ عملاً في سبع سنوات، وأنها قدمت"ساحرة الجنوب" وهي مريضة، حيث كانت درجة حرارتها حينها قد وصلت إلى ٤٠، وأنها تعشق عملها، ولا تتخده كوسيلة للتسلية، مُضيفة :" واخدة شغلي جد مش وخداه هزار، زعلت اوي للدرجادي الناس مبتقفش جمب بعض في الشدة لكن لما تبقي كويسىة يبقوا معاكي".

وأشارت حورية فرغلي أنها تلقت ردود أفعال سيئة جدًا بعد مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر" مع فيفي عبده، وأن هذه التعليقات السيئة تسببت في فقدان ثقتها بنفسها، مُضيفة :" آخر عملية عملتها عملت بعدها مسلسل بتاع فيفي عبده، انتي قميئة اقعدي في بيتكوا احسن، انتي بقيتي مايكل جاكسون، انا بنت في الآخر، أنا مش متجوزة ولا مخطوبة مبصش لنفسي في المراية بقالي سنتين دي مش حورية، حسيت إن فقدت الثقة في نفسي كست وكممثلة؛ لإن محدش بيكلمني محدش بيقدر شغلي تخيلي ساحرة الجنوب اللي كسر الدنيا محدش اتكلم عليا ولا قدر شغلي كل أعمالي محدش كان بيقدرها معرفش ليه أنا ضايقت مين صعبان عليا نفسي الصراحة ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما أرجع زي الأول، في نفس الوقت الواحد بيكبر مش بيصغر، ممكن العملية تطلع كويسة بس أنا هبقى كبرت أنا عندي ٤٤ سنة".

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