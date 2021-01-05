"مطاحن شمال القاهرة" تتكبد خسائر بـ 6.8 مليون جنيه في 5 شهور

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن القوائم المالية خلال أول 5 شهور من 2020 ، حيث أسفرت النتائج أنها سجلت خسائر بحوالي 6.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قد حققت خسائر قبل الضرائب بلغت 1.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال ذات الثلاثة أشهر لتسجل 142.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 142.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



