الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة منذ نحو 10 أيام، ومتوقع استمرارها إلى نهاية الأسبوع الحالي وربما بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ نحو 3 أسابيع.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الشبورة الكثيفة تصل لحد الضباب، مؤكدة أن هناك أربعة عشر طريقًا تم غلقها اليوم، بسبب الشبورة.

وناشدت من ليس لديه مصالح مهمة أو حاجة ملحة للسفر، تجنب السفر على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة في الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحًا بسبب الشبورة وتجنبا للحوادث.

وشددت على من يضطر للسفر في مثل أوقات الشبورة التي تشهد انعدام الرؤية الأفقية، أن يقودوا مركباتهم بهدوء إلى جانب ضرورة التأكد من عمل ماسحات الشبورة والكشافات الأمامية.

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب مضاعفة المسافات المعتادة بين السيارات على الطرق لأن الرؤية تقل بسبب كثافة الشبورة الضبابية.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة غير مؤثرة تستمر اليوم وغدًا ولا خوف منها، مردفة أنه من الوارد أن يكون هناك منخفضات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس في أي وقت.

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