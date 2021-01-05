القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 50  وظيفة  (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بإحدي شركات خدمات الانترنت المنزلي بجدة براتب ٤٠٠٠ ريال وتأمين طبي مميز للموظف والعائلة ، وبدل وقود 500 ريال ، وحوافز ومكافآت تصل إلي 15 ألف ريال، ومزايا أخري خاصة اجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج  تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 50 فرصة عمل  سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى  .
وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة خدمات الإنترنت المنزلي الألياف البصرية وتوفير 50 فرصة عمل بالراتب المذكور، فضلا عن تذاكر سفر للموظف وزوجته ، وإجازة سنوية، وسيارة تصرف حسب سياسة الشركة، واستقرار وأمان وظيفي.
وأشار الملحق العمالي بجدة، ، إلي أنه للتوصيل وارسال السيرة الذاتية  
علي الواتس أب 0550058424 ـ عنوان الشركة : حي السلامة – شارع الأمير سلطان- مبنى سلامة سنتر الدور الثاني برج B.

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