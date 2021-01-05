"حديد عز" تقرر شراء أسهم خزينة بحد أقصي 1% من رأس مال الشركة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:20 ص
حديد عز
حديد عز
نيفين سمير
قررت شركة حديد عز،  شراءأسهم خزينة بحد أقصى 1% من رأس المال المدفوع للشركة ، حيث أنه تم تفويض العضو المنتدب في تحديد الأسعار وفقرة الشراء لأسهم الخزينة في حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة للشركة.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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