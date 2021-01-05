التضامن تقرر استمرار العمل بالحضانات.. وتقليل الكثافة لـ٥٠ ٪؜.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إستمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة ٥٠٪؜، مع تشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الاشغال المحددة بـ٥٠٪؜،مشددة علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 10 ساعة

رسمياً .. إستقالة شريف رضا والجمال من تدريب غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 38 دقيقة

موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مانشستر يونايتد يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس بشأن بوجبا

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

03:25 ص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

10:02 ص

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى