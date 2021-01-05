التضامن تقرر استمرار العمل بالحضانات.. وتقليل الكثافة لـ٥٠ ٪؜.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إستمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة ٥٠٪؜، مع تشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الاشغال المحددة بـ٥٠٪؜،مشددة علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.



وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.