ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 20.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2599.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.8 مليون سهم محققة ما قيمته 197.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1959 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.