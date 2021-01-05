ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:17 ص
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 20.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2599.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.8 مليون سهم محققة ما قيمته 197.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1959 صفقة لعدد 28 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.
وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.30%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.35%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 77.8 مليون درهم.