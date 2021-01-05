وزيرة الصناعة: الدولة تتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات (فيديو)

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إن المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة شاركت في عدد كبير من الوزارات والهيئات، موضحة أن تدشين المعرض جاء مواكبا مع توجه الدولة نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدبلا عن البنزين والسولار.



وأشار "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود يوفر لسائقي الأجرة والميكروباص أكثر من 50% من التكلفة الشهرية التي كانوا يدفعوها في السولار، فضلا عن ضم السيارات المتقادمة التي مضى عليها 20 عاما لمنظومة التحويل.



واوضحت أنهم يقدمون عدد من التسهيلات للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، أو إحلال السيارة المتقادمة، لافتة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع مصانع السيارات على العمل والإنتاج.

