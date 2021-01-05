تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.18% في مستهل التعاملات

استهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.18% خاسراً 17.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1465.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 239.9 ألف دينار بحرينى.









وهبط سوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 73.13% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.43% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.92%، فيما صعد سهمي مصرف السلام-البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.35%، 0.13%، على التوالي.