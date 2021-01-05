تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.18% في مستهل التعاملات
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:12 ص
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.18% خاسراً 17.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1465.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 239.9 ألف دينار بحرينى.
وهبط سوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 73.13% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.43% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.92%، فيما صعد سهمي مصرف السلام-البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.35%، 0.13%، على التوالي.
وفي سياق متصل أعلنت شركتا مجموعة ترافكو، المصرف الخليجي التجاري، الحصول على موافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركتين، الصادرة لغرض دعم سعر السهمين، ولمدة 90 يوماً ابتداءً من 4 يناير 2021 للأولى، و22 ديسمبر 2020 للثانية، منوهين إلى أن نسبة تملك الأولى 7.75%، والثانية 9.91%.