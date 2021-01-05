رسمياً .. إستقالة شريف رضا والجمال من تدريب غزل شبين بالقسم الثالث

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

أعلن شريف رضا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين إستقالتة من منصبة، برفقة محمد الجمال المدرب العام.

وقاد الثنائي فريق غزل شبين منذ بداية الموسم الحالي، وحتى الجولة السابقة، قبل أن يقررا عدم إكمال المهمة لظروف خاصة، ولغياب التوفيق وتراجع النتائج.

ولعب الغزل 6 مواجهات حقق خلالهم ثلاث تعادلات، وتلقى خسارتان وحقق فوز وحيد، وسجل 5 أهداف، وإستقبل مثلهم، ويحتل الفريق المنوفي المركز العاشر بجدول ترتيب فرق المجموعة العاشرة.

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