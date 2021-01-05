تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:10 ص
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لللمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.42 نقطة ليصل إلى مستوى 5519.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% خاسراً 18.17 نقطة ليصل إلى مستوى 6014.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4547.01 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.15 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 126.2 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4002 صفقة.
وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.73%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.