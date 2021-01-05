تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لللمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.42 نقطة ليصل إلى مستوى 5519.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% خاسراً 18.17 نقطة ليصل إلى مستوى 6014.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4547.01 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.15 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 126.2 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4002 صفقة.







