موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:02 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
ينتقل بطل النيجر فريق سونيديب إلى القاهرة لملاقاة نظيره الأهلي مساء اليوم على ملعب السلام "الأهلي" ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال التي يحمل لقبها الشياطين الحمر.

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم

يضرب الأهلي موعدا مع نظيره سونيديب اليوم في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 17:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 20:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع مباراة الأهلي ضد سونيديب اليوم عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1 بتعليق أيمن الكاشف.

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