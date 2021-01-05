مؤشرات البورصة تستهل تعاملات جلسة الثلاثاء بالمنطقة الحمراء





إستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين في المنطقة الحمراء ، مع استمرار الأداء العرضى المائل للهبوط على كلا المؤشرات فى حالة من عدم اليقين من مستقبل السوق فى ظل مخاوف زيادة إصابات كورونا و توالى الاغلاقات فى العديد من الدول و الانقسام السياسي فى أمريكا قبل تسليم السلطة لبايدن و ارتفاع الذهب كملاذ آمن و تراجع النفط مع أرجاء اتفاق أوبك + على مستويات الإنتاج.









وبمستهل الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل عند مستوى 1007.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل عند مستوى 2140.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليصل عند مستوى 3092.3 نقطة.







