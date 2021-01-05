مؤشرات البورصة تستهل تعاملات جلسة الثلاثاء بالمنطقة الحمراء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين في المنطقة الحمراء ، مع  استمرار الأداء العرضى المائل للهبوط على كلا المؤشرات فى حالة من عدم اليقين من مستقبل السوق فى ظل مخاوف زيادة إصابات كورونا و توالى الاغلاقات فى العديد من الدول  و الانقسام السياسي فى أمريكا قبل تسليم السلطة لبايدن و ارتفاع الذهب كملاذ آمن و تراجع النفط مع أرجاء اتفاق أوبك + على مستويات الإنتاج.


وبمستهل الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل عند مستوى 1007.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل عند مستوى 2140.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليصل عند مستوى 3092.3 نقطة.


إختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الإثنين على تراجعات جماعية للمؤشرات ،  لينهى  المؤشر الرئيسي متراجعا بنسبة 0.29% عند 10813 نقطة بمبيعات للمؤسسات العربية على معظم القياديات و الأخرى الدولى الذى تخلى عن مستوى ال 59 جنيه، فيما تراجع  المؤشر السبعينى بنسبة 0.8% منهيا عند 2143 نقطة بمبيعات للأفراد المصريين بصورة مكثفة و معهم الافراد الاجانب على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية التى شهدت جنى ارباح مع تراجع نشاط المضاربية ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 1.177 مليار جنيه بحجم تداول 429 مليون سهم من خلال 40101 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 47% ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على ارتفاع طفيف بنسبة 116 مليون جنيه مسجلا 653.453 مليار جنيه .

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