مانشستر يونايتد يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس بشأن بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح موافقًا على السماح برحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مانشستر يونايتد يرفض مبادلة بول بوجبا بأسماء معينة من صفوف الفريق الإيطالي.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه متبقى في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد 18 شهرًا كما ألمح مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي في الشهر الماضي بأنه يرغب في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد.





وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع بوجبا ولكن تعاقد السيدة العجوز مع فيدريكو كييزا يعني أن يوفنتوس بحاجة لإيجاد حلول أخرى بدلًا من دفع مبلغ مالي مباشر لضم النجم الفرنسي.





وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يرغب في إقحام بعض نجومه في صفقة تبادلية وذلك من أجل التعاقد مع بول بوجبا.





وألمح الموقع الإيطالي أنه مع تداول اسمي الثنائي آرون رامسي ودوجلاس كوستا المعارين إلى بايرن ميونخ الألماني فإن مانشستر يونايتد يرفض التعاقد مع أي من الثنائي باعتبارهما ليسا من أولويات الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.



