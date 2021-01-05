وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تحويل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 6 أشهر (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تشارك في أكثر من جانب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنهم يقومون بمتابعة محطات وقود الغاز الطبيعي.

وأشار "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لهم دورا في استبدال المحركات التي تعمل بالسولار إلى محركات تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنهم قاموا بتجربة استبدال المحرك في أحد أتوبيسات هيئة النقل العام، وظل الأتوبيس يعمل لمدة 4 أشهر بكفاءة.

وكشف أن الأتوبيس الذي تم تحويل محركه للعمل بالغاز الطبيعي كان يوفر للهيئة نحو 580 جنيه يوميا، حيث يمكن استعادة سعر المحرك خلال مدة أقل من 3 سنوات، منوها بأنه من المقرر تحويل 300 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي خلال 6 شهور.

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