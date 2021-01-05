القوي العاملة : تعيين 550 شاباً.. منهم 8 من ذوى القدرات واستخرج 593 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بقنا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 550 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شابًا، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 81 ألف جنيه، لعدد 38 عاملًا، وصرف 26 ألفًا و138 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 133 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 107 ألفًا و138 جنيه لـ 171 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاها الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشارت فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتحويل 5 شكاوي للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة،، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر يونايتد يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس بشأن بوجبا

منذ أقل من ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رسمياً .. إستقالة شريف رضا والجمال من تدريب غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 37 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

03:25 ص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

10:02 ص

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى