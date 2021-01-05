1.8 مليون وفاة و85.6 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

اقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 85.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وقد أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 85.654 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.853 مليون.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة، كما تتصدرها أيضاً بعدد الوفيات، أمام البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

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