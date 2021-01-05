اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-1-2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:31 ص
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء،  في السوق المحلية والتى شهدت  ارتفاعات قوية في تعاملات الأمس.

سعر الذهب في مصر:

وسجل سعر الذهب عيار 21 سعر  843 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 722.5 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 963.5 جنيهًا، والجنيه الذهب 6744 جنيهًا.

 

 أسعار الذهب عالميًا:

حققت أسعار الذهب أول قفزاتها في 2021 بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط قوي للأسهم الأمريكية.

وعززت أسعار المعدن الأصفر مكاسبها مع تراجع "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة خلال التعاملات

ولا يزال الدولار الأمريكي يعاني بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل  لعام 2018، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

فيما قدمت احتمالات فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة انتشار الفيروس دعماً إضافياً للمعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا الأمريكية، غداً الثلاثاء، والتي ستقرر لمن ستكون السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير  بنحو 2.7 بالمائة، أو ما يوازي 51.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1946.60 دولار للأوقية، مسجلاً أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 

وبحلول اساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1941.2 دولار للأوقية، رابحاً 43.22 دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 8

 

 

 

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