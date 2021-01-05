موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، غدا الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

بينما يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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