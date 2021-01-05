مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد الليبي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:32 ص
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد الليبي في مباراة اليوم بإياب دور الـ 32 الأول في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعود إيريك تراوري في التشكيلة الأساسية بعد أن فضل الجهاز الفني الدفع به على حساب أحمد الشيخ.

ومن المنتظر أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي :  شريف إكرامى

الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي – إيريك تراورى

الهجوم: جون أنطوى

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