منتخب السويس يضم لاعب تلفونات بنى سويف بالقسم الثاني

Advertisements

تعاقد مجلس ادارة نادي منتخب السويس مع اللاعب محمد عبد الرازق مدافع تلفونات بنى سويف لمدة موسمين في تانى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم صفوف الفريق بدوري القسم الثانى.



وجاء التعاقد مع عبد الرازق بناءا على طلب أشرف خضر المدير الفنى للفريق، الذى يسعى ضم احتياجات الفريق لاستكمال مشوار المنافسة وتحقيق حلم جماهير السويس والصعود للدوري الممتاز.





ويذكر ، ان منتخب السويس يستعد لمباراة فريق طنطا المقرر اقامتها الجمعة القادم على استاد طنطا في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الاسبوع الثامن بمجموعة القاهرة والقناة من دوري القسم الثاني.