هل ستشارك مصر في القمة الخليجية؟.. عمرو أديب يوضح (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، الوكالات الأجنبية والمصادر الأمريكية تفيد أنه سيكون هناك تمثيلا مصريا في القمة الخليجية، مضيفا: "معنديش تأكيد هل بالفعل سيكون هناك تمثيل مصري في القمة أم لا، أو مستوى التمثيل".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه يقال أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي سيكون في مدينة العلا بالسعودية لحضور القمة الخليجية، مشيرا إلى ان الإدارة الأمريكية كان لها دور في هذه المسألة.

وأضاف أن الموقف المصري والإماراتي مع التعاون العربي وهذا أمر طبيعي، معتبرا أن القمة الخليجية غدا خطوة أولى "لجس المياه"، منوها بأن قناة الجزيرة كفت يدها عن مصر ولكن لم تكف يدها عن مصر.

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