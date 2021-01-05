موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم 5 يناير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
يستعد فريق الأهلي اليوم الثلاثاء 5 يناير لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد "الأهلي we السلام"، حيث يأمل النادي الأهلى تكرار الفوز على الفريق النيجيري والتأهل لدور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي 
وعن اهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في لقاء العودة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا سيكون اللقاء عبر قناة ON Time Sports 1 HD تردد 10853، استقطاب: أفقى، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: نايل سات

ويتم إذاعة اللقاء بين الأهلى ونظيره سونيديب اليوم الثلاثاء في تمام السابعة عبر قناة الأهلي تردد 12340 استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500، القمر الصناعي: نايل سات

وقد خاض الأهلي مرانا واحدا، أمس الاثنين، في إطار استعداداته لمباراة سونيديب، بعدما حصل لاعبو القلعة الحمراء على راحة يوم السبت الماضي، في أعقاب تعادل الفريق مع وادي دجلة، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021. 

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