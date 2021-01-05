ميدو يوجه رسالة إلى منتقدي مدرب الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق رسالة إلى منتقدي المدير الفني للزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو على خلفية الأداء الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين: "لا أفهم مبررات البعض في التقليل من قدرات باتشيكو، باتشيكو مدرب برتغالي كبير مثل جوزيه وفيريرا"





وعن واقعة مباراة الزمالك وإنبي، قال ميدو: "شاهدت كرة إمام عاشور أمام إنبي 10 مرات، وأؤكد أنها ليست ركلة جزاء، إمام كان "غشيم" في اللعبة، ولكن بداية الاحتكاك كان خارج منطقة الجزاء، بالتالي لا يحق للVar أن يعيد للعبة".





واختتم: "الأهلي ليس له ركلة جزاء أمام وادي دجلة، وكرة إمام عاشور أمام إنبي ركلة جزاء، ولكن بنسبة 90% يمكن احتساب كرة طارق حامد ضد إنبي ركلة جزاء".



