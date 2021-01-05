اليمن يعلن ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات عدن

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:27 ص
مطار عدن
مطار عدن
وكالات

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، وفاة مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة الأسبوع الماضي.

 

وذكرت السلطات اليمنية، أن المتوفي هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.

 

وأوضحت السلطات اليمنية، أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مقتل 25 شخصا، بينهم موظفو الصليب الأحمر، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.

 

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انفجارات عدن اليمن ارتفاع حصيلة الضحايا

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