أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-1-2021

فتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم بالبنوك على اداء مستقر، وهي التى كانت قد تعرضت لبعض التراجعات الطفيفية في تعاملات الأمس.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد تراجع في 3 بنوك أمس ، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-1-2020 :

استقر سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، واستقر في بنكي البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء, و15.78 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، واستقر سعر في بنوك الأهلي المصري، و مصر، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيعوحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.