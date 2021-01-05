أميرة العايدي:"ضربة معلم ناجح وليه جمهوره" (خاص)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تُشارك الفنانة أميرة العايدي في مسلسل "ضربة معلم"، الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وأوضحت أميرة العايدي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "ضربة معلم" هو أن المسلسل يُناقش العديد من القضايا التي تهم الناس، منها بر الوالدين، والميراث، وأيضًا لحبها الشديد لمحمد رجب وللأعمال التي يُقدمها.

وتابعت أميرة العايدي :" أول مرة أبقى مع محمد رجب، فنان جميل جدًا وأنا بحبه على المستوى الشخصي والفني وبحب شغله أوي، مبسوطة طبعًا بالشغل مع المخرج إسماعيل فاروق احنا أصدقاء، وأول مرة نتعامل مع بعض، استمتعت جدًا وبعدين لقيت الموضوع نفسه بيهم الناس الحق والميراث في الوقت اللي احنا فيه مهمة جدًا؛ لإن كل الناس بتدور على حقوقها وناس كتير مش عارفة توصل لحقوقها فالموضوع مهم ".

وأعربت أميرة العايدي عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في المسلسل، مُضيفة:" ردود الأفعال لطيفة جدًا، مش شايفة إن المسلسل منجحش ناس كتير متبعاه؛ لإن طول منا ماشية في الشارع كل الناس بتكلمني عنه وعن تفاصيله".

وأشارت"العايدي "إلى أن كواليس العمل كانت رائعة، بالرغم من الإرهاق الشديد التي تعرضت له لأنهم كانوا يقومون بتصوير الحلقة وعرضها في نفس اليوم، وأنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل"جمال الحريم" في نفس الوقت، مُشيرة إلى أن ذلك كان أمر مرهق جدًا.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة أميرة العايدي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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