"شبورة وضباب وأمطار".. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس اليوم

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما تكشف فيه عن كواليس وتفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 من يناير لعام 2021، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحرى، حتى شمال الصعيد.





وأكدت الأرصاد أن الطقس يكون دافئا على جنوب سيناء ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، معلنة أن الطقس في الليل سيكون باردا على السواحل الشمالية شديد البرودة على باقى الأنحاء.





وأشارت الهيئة إلى أن الرياح تكون معتدلة، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة من اليوم.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور.