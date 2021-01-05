مستشفى الطلبة جامعة حلوان تقدم خدمات طبية متميزة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار بإستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات قامت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بالعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم وتوفير الخدمة الطبية والعلاج لطلاب الجامعه، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدأ العمل وبعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.

كما تقوم الفرق الطبيه  بالكشف وعلاج ومتابعه مرضي الأمراض المزمنة، والامراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي اعراض أخرى يشعرون بها.

كذلك يستمر  العمل بالعيادة المستقلة للكشف علي الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.

كذلك تقوم المستشفى بمتابعه الطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنه طبية لمتابعه الطلاب يوميا من خلال الاتصال وطرق التواصل وتوفير الدعم الطبي والعلاج المطلوب لهم.

  كما يستمر العمل بوحده الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصي القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمه الغسيل الكلوي وعلاج الاورام لمرضي مستشفى بدر الجامعي وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.

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