ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بمحافظات مصر

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بمحافظات مصر، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، المذكور فيه أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح الصغرى 10 والعظمى 22

السلوم الصغرى 11 والعظمى 20

سيوة الصغرى 08 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

دمياط الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

السويس الصغرى 12 والعظمى 22

العريش الصغرى 11 والعظمى 21

رفح الصغرى 11 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20

نخل الصغرى 04 والعظمى 20

نويبع الصغرى 18 والعظمى 24

طابا الصغرى 13 والعظمى 22

كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

الطور الصغرى 13 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22

المنيا الصغرى 08 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

قنا الصغرى 10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26

أسوان الصغرى 11 والعظمى 27

أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26

أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25

حلايب الصغرى 18 والعظمى 24