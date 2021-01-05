ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بمحافظات مصر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بمحافظات مصر، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، المذكور فيه أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس  مائل للدفء على السواحل الشمالية،  والرياح معتدلة، و طقس دافئ  على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
القاهرة الصغرى 13 والعظمى  22
شبين الكوم  الصغرى 13 والعظمى 22
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح الصغرى 10 والعظمى 22
السلوم الصغرى 11 والعظمى 20
سيوة الصغرى 08 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
دمياط الصغرى 13 والعظمى 22
الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22
الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
السويس الصغرى 12 والعظمى 22
العريش الصغرى 11 والعظمى 21
رفح الصغرى 11 والعظمى 20
رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
نخل الصغرى 04 والعظمى 20
نويبع الصغرى 18 والعظمى 24
طابا الصغرى 13 والعظمى 22
كاترين الصغرى 05 والعظمى 20
الطور الصغرى 13 والعظمى 24
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26
الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
الفيوم الصغرى 08 والعظمى 22
بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22
المنيا الصغرى 08 والعظمى 23
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24
قنا الصغرى 10 والعظمى 25
الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26
أسوان الصغرى 11 والعظمى 27
أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26
الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 25
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26
أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25
حلايب الصغرى 18 والعظمى 24
رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 24 

أخبار تهمك

دورتموند يوجه نصيحة إلى هالاند

منذ ساعة و 13 دقيقة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

03:25 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى