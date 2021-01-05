مسلسل لؤلؤ يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة 8.. تحديات جديدة في حياة لؤلؤ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:46 ص
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
تصدر مسلسل لؤلؤ تريند جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 5 من يناير لعام 2021، وهذا بعد عرض الحلقة الثامنة (8) حيث واجهت لؤلؤ التي تقوم بدورها الفنانة "مي عمر"، الكثير من التحديات وتطورت حلقات المسلسل بشكل كبيرة.

دخلت لؤلؤ عالم الشهرة، وأصبحت محط أعجاب من حولها، ولكنها ستواجهها صعوبة في البداية; حيث أن عليها أن تتعلم أسلوب الإتيكيت في الكلام واللبس والتصرفات وطريقة تناول الطعام، وتعلم الكمبيوتر وبعض اللغات; وهذه الأمور ستكون أقوى تحدي ستخوضه لؤلؤ في بداية مسيرتها. 

وتعتبر لؤلؤ فتاة تربت في الملجأ الذي لم يعطيها أبسط حقوقها في الطموح والأحلام، ولكنها فتاة ذكية وطموحة وسرعان ما تكتسب بسرعة العديد من المهارات.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر على شاشة قناة إم بي سي، حيث يعرض عبر شاشة قناة mbc العراق الساعة الرابعة مساءً ويعاد في تمام الـ1 بعد منتصف الليل، وفي تمام العاشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON E في تمام الثامنة إلا الربع مساء، وتعاد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ثم يأتي للمرة الثالثة في تمام الواحدة ظهرًا لليوم التالي.

والمسلسل بطولة مي عمر وأحمد زاهر وكل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وآخرين وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج محمد سامي.

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