دوا ليبا نجمة غلاف العدد الجديد من British Vogue

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اختيرت النجمة الشابة دوا ليبا لتزين غلاف العدد الجديد من مجلة British Vogue الصادر لشهر يناير الجاري، واجرت جلسة تصوير خاصة تنشر مع العدد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات التي ظهرت بها دوا بجلسة التصوير الخاصة بالمجلة، وكانت خلالها بمجموعة مختلفة من قصات الشعر.
وفي حوارها مع المجلة قالت تحدثت دوا عن علاقتها بعارض الازياء الشاب انور حديد واعترفت انها تحاول الموازنة بين علاقتها به وبين عملها بالفن.

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