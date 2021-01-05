طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:33 ص
العمل الفني
العمل الفني
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
"حاولت أن اعبر عن الحادث بإحساسي، خصوصا الممرضة آية التي بذلت ما في وسعها من أجل إنقاذ المرضى".. بتلك الكلمات بدأ ديفيد وجية مينا، الطالب في الفرقة الثانية بكلية فنون جميلة جامعة المنيا، حديثه عن عمله الفني الجديد في تجسيد حادث مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية في صورة تماثيل من الطين الأسواني ليخرج تحفة فنية.

وأضاف "وجية" في تصريحات لـ"الفجر": "أن فكرة العمل جاءت بعدما شاهدت الحادث على السوشيال ميديا فتأثرت به وحاولت أعبر عنه بإحساسي من خلال تجسيدها في عمل فني، وأن أوصل رسالة دعم إلى الممرضة (آية على محمد) التي حاولت فعل ما تستطيع من أجل إنقاذ الضحية".

وتابع: "وضعت تاعجا على رأس الممرضة آية من أجل تكريمها الذي تستحقه وكانت نظرتها يائسه لأنها فعلت كل ما في قدرتها وعجزت عن تقديم المساعدة للمرضى، نظرًا لخروج الأمر عن قدرتها، كما وضعت أمامها جثة من أجل التعبير عن ضحايا المستشفى".

وتابع ديفيد أن الجثة كانت تشير إلى أسطوانة الأكسجين من أجل طلب النجدة، مؤكدا أن العمل استغرق ساعتين من أجل إنجازه.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقاطع فيديوهات وصور للمرضى آية علي محمد، التي تعمل في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وهي ضامه يدها وقدميها إلى صدرها من شدة الرعب، وسط حالة من الهلع والصراخ، أثناء موت بعض مصابي فيروس كورونا المستجد.
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)
طالب يجسد لحظات الرعب في مستشفى الحسينية بتماثيل فنية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى الحسينيه بوابة الفجر الممرضة آية الفجر

أخبار تهمك

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

صلاح يزين أفضل 27 صفقة في الميركاتو الشتوي الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بالشرقية

بلافتة مثيرة.. العاملون بمستشفى الحسينية يعتذرون لممرضة اتهمت بسرقة أدوية

إخلاء سبيل ممرضة ومسئول أمن بمستشفى الحسينية بالشرقية في واقعة سرقة أدوية

النيابة تحقق في واقعة وفاة 4 من مرضى كورونا في عزل الحسينية

محافظ الشرقية يصل مستشفى الحسينية لمتابعة التحقيقات بشأن وفاة 4 من مرضى بكورونا

محافظ الشرقية يروي لحظات الرعب بالحسينية.. "الأهالي اقتحموا الرعاية وذعر بين الممرضات" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

12:51 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

02:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى