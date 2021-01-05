صاحب شخصية هاني في "هذا المساء" يعلق على تصدر مشهده مع أروى جودة التريندات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر

علق القنان محمد سليمان صاحب شخصية "هانى" في مسلسل "هذا المساء" على تصدر المسلسل تريندات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وحينما كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يا ترى المسلسل أول مرة يتذاع ولا أول مرة يتشاف؟ ويا ترى إحنا بنتفرج على الأفلام والمسلسلات العربي والأمريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفه ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الأمور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدنا على اختيار الأفضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.. لازم يكون عندنا وعي وإحنا بنتفرج على الأفلام والدراما علشان التقليد الأعمي بدون تفكير هو كارثة محققة".

 

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن،

وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.


أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 5 ساعات

حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف عن رأيه في المصالحة مع قطر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

12:51 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

02:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى