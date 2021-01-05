طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الزمالك حسم مصير النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي الأخير طلبوا من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عدم الدفع أساسيا بفرجاني ساسي لاعب بسبب الخلافات على تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي شدد على أنه يعاني من ازمة في النقص العددي للاعبين الجاهزين للإعتماد عليهم في المباريات المقبلة من بطولة الدوري المصري.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رفض فكرة الإستعانة بناشئي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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