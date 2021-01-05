دورتموند يوجه نصيحة إلى هالاند

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
وجه هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، نصائحه للنجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، من أجل ضمان النجاح مستقبلًا.

وقال فاتسكه لمجلة "كيكر": "إيرلينج ووكيله يعلمان ما يتمتعان به هنا، وسأنصحه فقط بالسير على خطى روبرت ليفاندوفسكي".

وأكد فاتسكه إلى أن هالاند يحتاج للمزيد من الوقت، ليصبح لاعبًا من الطراز العالمي، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع رحيل النجم النرويجي عن بوروسيا دورتموند نهاية الموسم الحالي.

وتابع: "من الواضح أنه حال غادر هالاند دورتموند، فإنه سينتقل إلى نادٍ أكبر".

وأتم: "إذا افترضنا انتقاله على سبيل المثال لريال مدريد، فإنه يتوجب عليه أن يصبح من الطراز العالمي، للانضمام إلى صفوفه".

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