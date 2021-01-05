شقيق راموس يهاجم ريال مدريد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
ساعد رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، في إشعال الموقف حول مصير المدافع الدولي من البقاء أو الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس صاحب ال 34 عامًا مع الميرنجي خلال الصيف المقبل، وبالتالي يحق اللاعب التحدث والتفاوض مع أي ناد آخر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لما نشر الصحفي ألفريدو عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "يصعب على العديد من الأشخاص شرح وتوضيح ما وصلنا لهو في هذه المرحلة".

وتابع:"أن يسمح فريق في حجم ريال مدريد لقائدك وواحد من أساطيره، أن يظهر لنا في نوع من أنواع التقليل من راموس، ويصبح من اللاعبين الذين يمكنهم التوقيع لأي ناد آخر بكثير من الحرية".

ودخل شقيق راموس في حالة من الصراع مجددا، وذلك بعدما قام بنشر تغريدة الصحفي ألفريدو، على حسابه الرسمي، حيث بدا وأن يوجه اللوم على إدارة الفريق الملكي، لعدم موافقتهم على تجديد عقد قائده حتى وقتنا الحالي.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عائلة راموس قالوا إنهم في إنتظار الفريق الملكي ليقدم عرض مقبولًا خلال الفترة المقبلة.

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