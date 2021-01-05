الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن موقف ثنائي الفريق في الفترة القادمة.

وقال عصام سالم في تصريحات إذاعية عبر قناة أون سبورت، أن ثنائي الفريق مصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي خارج حسابات القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وأضاف، أن مهاجم الفريق مصطفى محمد مازال مصرا على الرحيل وخوض تجربة الإحتراف وخرج من حسابات الزمالك، بالإضافة لفرجاني ساسي الذي يرفض التجديد بسبب عرض الدحيل القطري.

وحقق الزمالك الفوز على فريق إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بترو سبورت في خامس جولات الدوري العام.

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