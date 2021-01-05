صلاح يزين أفضل 27 صفقة في الميركاتو الشتوي الإيطالي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أفضل 27 صفقة شتوية تم إبرامها في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأفادت شبكة سكاي إيطاليا بأن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تواجد ضمن أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي، حيث انضم إلى فيورنتينا الإيطالي قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار التجديد لمدة موسم آخر في فترة الانتقالات الشتوية في عام 2015.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن نجم ليفربول جاء في المركز الحادي والعشرون ضمن القائمة التي تضم 27 صفقة، حيث تواجد في القائمة إدجار ديفيدز الذي انتقل من ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997 كما انتقل رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى ميلان في يناير 2007 وانتقل ألكسندر باتو من إنترناسيونال البرازيلي إلى ميلان يناير 2008.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن ديفيد بيكهام انضم من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي إلى ميلان في يناير 2009 كما انضم لوكا توني من بايرن ميونخ الألماني إلى روما في يناير 2010 وزلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي إلى ميلان في يناير 2020.

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