جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
تنطلق أحداث الجولة 18 من الدوري الإسباني، مساء الجمعة 8 يناير، بمواجهة تجمع بين سيلتا فيجو وضيفه فياريال.

وتستكمل لقاءات الجولة، يوم السبت 9 يناير، حيث يستضيف أشبيلية نظيره ريال سوسيداد، ويواجه أتليتيكو مدريد نظيره أتليتيك بلباو، ويحل برشلونة ضيفاً على غرناطة، وكذلك يحل ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا.

وتستأنف باقي اللقاءات يوم الأحد 10 يناير، حيث يواجه ليفانتي ضيفه إيبار، ويلتقي قادش مع ألافيس، ويحل خيتافي ضيفاً على إلتشي، بينما يحل فالنسيا ضيفاً على بلد الوليد.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة 17:
1- أتليتيكو مدريد 38 نقطة.
2- ريال مدريد 36 نقطة.
3- ريال سوسيداد 30 نقطة.
4- فياريال 29 نقطة.
5- برشلونة 28 نقطة.
6- أشبيلية 27 نقطة.
7- غرناطة 24 نقطة.
8- سيلتا فيجو 23 نقطة.
9- أتليتيك بلباو 21 نقطة.
10- قادش 20 نقطة.
11- ريال بيتيس 20 نقطة.
12- إيبار 19 نقطة.
13- ليفانتي 18 نقطة.
14- ألافيس 18 نقطة.
15- بلد الوليد 18 نقطة.
16- خيتافي 17 نقطة.
17- فالنسيا 16 نقطة.
18- إلتشي 16 نقطة.
19- أوساسونا 14 نقطة.
20- ويسكا 12 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف عن رأيه في المصالحة مع قطر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

حمادة هلال يدعو لزوجته بالشفاء من مرضها

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

09:18 م

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

12:51 ص

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

02:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى